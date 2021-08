Série C: Jorginho “comemora” derrota de rival e dá o diagnóstico ao Figueirense: “Temos que ganhar”

Florianópolis, SC, 09 (AFI) – O Figueirense, aos poucos, se afasta da zona de classificação e se aproxima da degola no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Derrotado pelo lanterna Oeste, por 2 a 1, o clube catarinense, de acordo com a avaliação do técnico Jorginho, deu “sorte” por conta da derrota do Paraná. O treinador ainda deu o diagnóstico para o Figueirense nas próximas rodadas.

“Ganhar (esse é o diagnóstico). Não tem matemática. Temos que ganhar. Fazer de tudo para ganhar os jogos. Nossa sorte é que o Paraná não conseguiu vencer (foi derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0) e continuou lá atrás. Temos que vencer. Temos que ganhar jogo, melhorarmos cada vez mais individualmente e coletivamente”, ponderou o comandante.

ALI PERTO!

Ainda sem vencer fora de casa, o Figueirense ocupa a sétima colocação com 13 pontos, a seis do G4 e a quatro do Paraná, que abre a zona de descenso.

“Acho que a única coisa que temos que fazer é continuar trabalhando para melhorar. Temos que treinar mais finalização, como já estamos treinando. E temos que analisar muitas coisas para saber o que acontece em jogos que a gente não consegue vencer, como as condições do campo, pressão dos atletas, insegurança, porque às vezes erram alguma jogada e depois ficam inseguros”, completou Jorginho.

GOLEADA DO EX-LANTERNA!

Na 12ª rodada, o Figueirense enfrentará justamente o Paraná na segunda-feira (16), às 20 horas. O duelo sulista será no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, onde o Figueirense segue invicto com três vitórias e dois empates.