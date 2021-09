Série C: Jorginho evita jogar a toalha mesmo com o Figueirense distante do G4

[ad_1]



Florianópolis, SC, 30 (AFI) – O Figueirense, apesar de estar invicto há três jogos, tem cinco pontos a menos do que a zona de classificação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Jorginho evita jogar a toalha e acredita na vaga do clube catarinense, que terá mais quatro rodadas e 12 pontos em disputa até o término da primeira fase.

“Não podemos desistir enquanto tivermos chance. O futebol não se trata de uma ciência exata e isso nos dá variáveis. Temos que trabalhar pelas vitórias. Vamos conseguir? Não dá para saber. Estávamos há muito tempo sem vencer fora e vencemos. Está difícil, mas podemos nos classificar. Iremos continuar lutando até o último fio de esperança”, disse Jorginho.

CONFRONTO DIRETO!

Após empatar com o líder Ypiranga, por 1 a 1, o Figueirense parou na sexta colocação com 20 pontos, a cinco do Ituano que fecha o G4. O clube paulista, aliás, será o próximo adversário dos catarinenses na segunda-feira (6), às 20 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 15ª rodada.

FIGUEIRENSE EMPATA COM O LÍDER!

“A dificuldade é a mesma desde quando aqui cheguei, não mudou em nada. Temos que seguir trabalhando, lutando e se reinventando. É preciso reverter. Matematicamente vai ficando mais longe (a classificação) se não pontuamos, mas é futebol e os adversários podem tropeçar”, completou o treinador.