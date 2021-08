Série C: Jorginho vence a primeira fora de casa na Série C e comemora: “Figueirense voltou para o jogo”

Florianópolis, SC, 23 (AFI) – A primeira vitória como visitante na Série C do Campeonato Brasileiro deu um novo ânimo para o Figueirense na luta pelo acesso à Segunda Divisão nacional. O técnico Jorginho, em entrevista coletiva, deixou claro que o clube catarinense voltou para a briga, lembrou que a equipe foi formada durante a competição e ressaltou que era só uma questão de tempo para os resultados aparecerem.

“O time voltou para a competição. Ganhar fora de casa, aconteceria mais cedo ou mais tarde. Estão de parabéns pela dedicação em prol do Figueirense, que está jogando bem. Mas o resultado é o que importa, somos analisados por isso. Com o trabalho sendo feito corretamente, os resultados chegam. Só precisa ter paciência, o que o brasileirão não tem. Aceitamos isso, sabemos disso”, falou Jorginho.

Figueirense venceu a primeira fora de casa

Apesar da vitória em Mirassol, contra os donos da casa, por 1 a 0, Jorginho optou por colocar os pés no chão, haja vista que ainda não tem nada conquistado. O Figueirense, inclusive, está fora da zona de classificação. O time catarinense é o sexto colocado, com 19 pontos, contra 22 do Ituano, o primeiro dentro do G-4.

“Importante é que a equipe vem amadurecendo. Foi montada dentro da competição. Jogadores chegaram em cima da hora, mas todos tem entendimento disso. Temos uma partida em casa dificílima e precisamos da vitória para chegar no nosso objetivo”, completou.

COMPROMISSO

O próximo desafio do Figueirense é diante do Ypiranga, em jogo marcado para este domingo, às 11h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.