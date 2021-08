Série C: Junior Rocha lidera o Ypiranga-RS a mais uma vitória e segue com a melhor campanha

Erechim,RS, 23 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série C, vai entrando na sua reta final neste segundo turno. Faltando apenas cinco rodadas, oito clubes irão avançar para próxima fase. Visando este objetivo, o Ypiranga-RS venceu mais um clube paulista, o Botafogo-SP, fora de casa pelo Grupo B.

A vitória veio de virada por 2 a 1, e mantém a melhor campanha na competição, na liderança com 26 pontos ganhos.

O JOGO

O time do técnico Júnior Rocha foi a Ribeirão Preto para enfrentar mais um time paulista, o Botafogo que já havia vencido no primeiro turno por 3 a 0 e neste domingo (22), jogando no Estádio Santa Cruz, os donos da casa sairam na frente logo no início do jogo. Walter fez 1 a 0 aos oito minutos, mas não teve muito tempo para comemorar, pois Silvano empatou para Canarinho aos dez. Aos 16 minutos, o atacante Quirino que não havia enfrentado o Criciúma, virou o jogo e se tornou artilheiro da competição com oito gols.

RETROSPECTO POSITIVO

Na partida diante do Botafogo, o Ypiranga entrou em campo para jogar sua 7ª partida diante de clube paulista e o retrospecto é ótimo, foram seis vitórias e somente uma derrota para Ituano fora de casa. O Canarinho lidera o Grupo B com 26 pontos ganhos e mantém a melhor campanha na competição e tem o melhor ataque que chegou a 22 gols em 13 jogos.

“Um resultado muito importante diante de uma grande equipe que é o Botafogo, levamos o gol muito cedo, mas a equipe teve a tranquilidade necessária e em 06 minutos conseguimos virar o jogo no primeiro tempo, já na segunda etapa a equipe manteve a tranquilidade dentro do jogo e soubemos neutralizar o adversário e sair com 03 pontos importantes em busca da classificação”, disse técnico Júnior Rocha.