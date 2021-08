Série C: Kanu, zagueiro e capitão do Ypiranga-RS, prega humildade ao time

Erechin, RS, 11 (AFI) – Com a boa campanha na disputa pela Série C do Campeonato Brasileiro, Léo Kanu, zagueiro e capitão do Ypiranga, vem se destacando na competição, ajudando na defesa e até mesmo no ataque, marcando alguns gols.

Em entrevista, o zagueiro da equipe de Erechim comentou sobre o atual momento da equipe e o que fazer para manter essa pegada até o fim do campeonato.

“ Estamos vivendo um momento muito bom , mas ainda estamos em busca da classificação. Precisamos manter os pés no chão e a humildade para seguirmos competindo e organizados para buscarmos a pontuação para poder classificar à próxima fase“, disse.

O zagueiro vive uma boa fase e participa da 4° melhor defesa do Grupo B, onde é líder e possui o melhor ataque. Kanu ainda é o terceiro artilheiro da equipe na Série C, com 2 gols marcados. Ele comentou sobre o seu atual momento.

“Eu estou muito feliz com esse momento que estou vivendo. Poder fazer gols e ajudar isso me traz mais confiança para poder desenvolver meu trabalho melhor e ajudar a equipe. Ir para seleção da rodada é um bônus a mais por todo trabalho da equipe e fico feliz com o momento“, explicou

PRÓXIMO JOGO

A próxima partida é um confronto direto com o Criciúma, famoso jogo de seis pontos, podendo aumentar à distância para um rival direto, e o Kanu, comentou a sua expectativa para essa partida.

“Sabemos que será muito difícil. É o famoso jogo de 6 pontos e precisamos estar bem preparados para fazermos o dever de casa e aumentar a distância para um concorrente direto. Nosso grupo é maduro e vamos estudar o adversário para poder impor o nosso estilo de jogo e sair com o resultado positivo”, concluiu.

Ypiranga x Criciúma se enfrentam sexta-feira(13/08), às 20h00, no Colosso da Lagoa, em Erechim.