Série C: Lateral celebra oportunidades no time titular e fala da boa fase do Volta Redonda-RJ

Volta Redonda, RJ, 04 (AFI) – Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série C, tanto que está na liderança isolada do Grupo A, o técnico do Volta Redonda-RJ, Neto Colucci, está aproveitando para dar chance a todos os jogadores de seu elenco. Na vitória contra o Altos-PI, um dos destaques foi o jovem lateral-esquerdo Marcinho, de 21 anos, que falou sobre a emoção em ajudar a equipe.

“É uma oportunidade muito boa de poder mostrar o meu trabalho. Desde o início do campeonato venho recebendo a confiança dos meus companheiros e trabalhando muito forte, visando aproveitar as chances que surgirem para dar meu máximo e ajudar a equipe a conquistar os objetivos traçados. Conseguimos uma grande vitória em casa contra o Altos-PI e agora é foco total contra o Manaus, em mais um confronto difícil e decisivo. Vamos viajar, nos concentrar e batalhar até o final para voltarmos com os três pontos”, destacou.

Marcinho é um dos 18 pratas da casa que fazem parte do elenco do Voltaço e que estão ganhando cada vez mais espaço no time titular. Exemplo é que diante do Altos, cinco atletas criados no clube iniciaram jogando.

“O professor Neto já nos conhecia pelo sub-20 e sempre diz para fazermos o que fazíamos nas categorias de base, nos passando muita confiança. E procuramos retribuir mostrando o nosso empenho e trabalho dentro de campo”, completou.

O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo (08) quando enfrenta o Manaus-AM, às 16h, na Arena da Amazônia.