Série C: Lateral do Botafogo-PB fala sobre sequência: ‘Cada partida é uma final’

João Pessoa, PB, 24 (AFI) – O Botafogo-PB se complicou, um pouco, no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. O tropeço para o Floresta-CE não estava nos planos e a situação deixou de ser “tranquila”. A disputa no Grupo é impressionante e o que vale, ao término da fase, é estar entre os quatro primeiros.

O Botafogo entrou na 13ª rodada na primeira colocação, com 20 pontos. A dois do quinto Volta Redonda-RJ e do sexto Ferroviário-CE. Esperava-se mais um triunfo sobre o time cearense, no Almeidão, em casa, porém, os visitantes aplicaram um 2 a 1 e surpreenderam.

O Manaus-AM venceu o Altos-PI, por 2 a 0, e assumiu a liderança. Os outros concorrentes fizeram confrontos diretos e somente empataram. Ferroviário e Tombense-MG (4°) sem gols. Volta Redonda e Paysandu-PA (3°) em 2 a 2.

PRIMEIRO TREINO NO MENGÃO

‘BRIGAR ATÉ A ÚLTIMA RODADA’

A distância que poderia ser de quatro pontos, além da ponta na tabela, acabou em um tanto para o sexto Ferroviário, como para o novo líder. Falta apenas cinco partidas e o lateral-direito Gabriel Araújo sabe que, daqui para frente, é “final” atrás de final.

“É, sem dúvida, o Grupo mais complicado da Série C, mas estamos mantendo o foco ao longo dos jogos e temos a confiança que vamos brigar até a última rodada pela classificação. Nosso pensamento é que cada partida daqui para frente é uma final e um desafio ainda maior. Estamos concentrados para os próximos jogos e vamos em busca da classificação e de dar alegria para a torcida do Belo.”

VAI UM GOL AÍ?

A ajuda do atleta, porém, não é só com a motivação. Gabriel Araújo é o garçom do Botafogo com cinco assistências. O defensor reconhece a evolução nos treinos e, claro, dos artilheiros, que aproveitam os passes.

“Ajudar a equipe com assistências para gols é muito importante, ainda mais para conseguir atingir os resultados ao longo do campeonato. Tenho companheiros de alto nível técnico, que vêm me ajudando em alguns aspectos. Eles sabem onde eu vou colocar a bola. Realizo treinamentos de cobranças de faltas e assistências para poder ajudar a equipe.”

O MANAUS VENCEU…

A primeira “final” do Belo é neste domingo (29), fora de casa, contra o Altos, no Albertão, às 16 horas. O Gavião de Evaristo Piza bateu o time por 2 a 0 e o Botafogo, se quiser competir com quem está acima, também precisa dos três pontos.