Série C: Líder do Grupo A acerta com artilheiro do Brasil na temporada

Volta Redonda, RJ, 06 (AFI) – O Volta Redonda-RJ é líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C e um dos melhores ataques com 12 gols. Motivos para se contentar, certo? Pelo contrário. O Voltaço anunciou a chegada do maior artilheiro do Brasil na atual temporada, Olávio.

O jogador que na verdade não é atacante, mas meio-campista tem 22 gols em 24 partidas, até o momento. Manoel, do Altos-PI, e Gabigol, do Flamengo, correm por fora com 20. Olávio estava no Atlético-CE antes de fechar com os fluminenses.

O artilheiro de 27 anos é bastante conhecido no futebol nordestino e passou por Juazeirense-BA, Ferroviário-CE e Guarany de Sobral-CE. No Rio de Janeiro, busca manter o desempenho.

“Fico muito feliz por acertar com o Volta Redonda. Agradeço a diretoria pelo esforço, por toda a confiança depositada no meu trabalho e agora espero retribuir dentro de campo, dando o meu melhor, fazendo sempre o meu máximo para que possa ajudar os meus companheiros a sair sempre com o resultado positivo.”

ESTREIA ADIADA

Olávio ainda não estará em campo neste domingo, quando o Volta Redonda visita o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, às 16 horas. O reforço será apresentado apenas na próxima semana.

A diretoria quer mais. Com o meio-campista, o Voltaço anunciou quatro novos jogadores (Dilsinho, Rafael Tanque e Pedrinho) só nesta semana e busca mais um lateral-direito para substituir Oliveira, que rescindiu o contrato.