Série C: Líder do Grupo A anuncia retorno de destaque em 2020

João Pessoa, PB, 20 (AFI) – Reforço nunca é demais. Até para o líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C, Botafogo-PB. O zagueiro Luis Gustavo, que atuou pelo Belo em 2020 e se destacou, acertou o retorno depois de longa negociação.

O jogador de 29 anos estava sem clube, desde que deixou a Inter de Limeira-SP, e iniciou as conversas com o Botafogo em julho, mas só chegou em um acerto nesta sexta-feira.

Na última temporada, Luis Gustavo foi um dos grandes nomes do Botafogo até sofrer com lesões. Titular na defesa, ao lado de Fred, ele entrou em campo 31 vezes e marcou três gols.

Quando se firmou de fato, porém, o corpo sentiu e o zagueiro precisou desfalcar o Botafogo. Mesmo à disposição, Luis Gustavo não reencontrou o bom futebol e saiu em baixa.

O defensor já passou pelo futebol de Portugual e Bahrein, Bragantino, ainda sem investimento da Red Bull, Sport, Novo Hamburgo-RS e Ferroviária-SP, além da Inter de Limeira e o próprio Belo. Com Gerson Gusmão, ele precisa batalhar para buscar um espaço.

Revelado no Fluminense, Luis Gustavo tem quatro concorrentes diretos na defesa com três zagueiros do comandante e, ainda, disputa com o lateral-esquerdo Tsunami, que já entrou e foi bem.

Nesta sexta-feira, o Botafogo busca se manter no topo do Grupo contra o Floresta-CE, dentro de casa. O Almeidão será o palco do jogo entre os times às 20 horas, pela 13ª rodada.