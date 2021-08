Série C: Líder do Grupo A, Manaus-AM contrata goleiro ex-Ponte Preta

Manaus, AM, 23 (AFI) – O Manaus-AM anunciou a chegada de Matheus Inácio para o gol. O titular Renan Rocha não atua desde a nona rodada por conta de lesão no tendão e, apesar do bom desempenho do substituo Gleibsson, é importante ter mais um nome para a posição.

Aos 29 anos, o novo goleiro atuou pelo Água Santa na Série A2 do Campeonato Paulista, no início da temporada, e não entra em campo desde maio. Matheus Inácio será o quarto arqueiro do Manaus que, além de Renan Rocha e Gleibsson, também conta com o jovem de 21 anos, Pedro Henrique.

TRAJETÓRIA

O reforço é natural de Marinique, em São Paulo, e já passou por Ponte Preta e RB Bragantino no estado. Fora, porém, levantou um título com o Fortaleza. Matheus Inácio estava no elenco campeão da Série B de 2018. Antes do Água Santa, disputou a temporada 2020 pelo Bangu-RJ.

EVARISTO PIZA E A MUDANÇA

O Manaus conseguiu uma ótima sequência com a chegada de Evaristo Piza e, agora, é o líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C com 23 pontos, a quatro do quinto Volta Redonda-RJ e sexto Ferroviário-CE colocados.

Sob o comando do treinador foram três vitórias e um empate. Na próxima rodada, o confronto é no Tombos. O Gavião visita o Tombense-MG no sábado (28), às 17 horas.