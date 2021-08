Série C: Manaus-AM corre contra o tempo para recuperar goleiro titular

Manaus, AM, 05 (AFI) – A defesa do Manaus-AM é a pior não só do Grupo A como do Campeonato Brasileiro Série C, em geral. Foram 18 gols sofridos em dez rodadas. Imagina, então, enfrentar o líder Volta Redonda-RJ, que já balançou as redes doze vezes, sem o goleiro titular? No primeiro encontro não deu muito certo…

O arqueiro Renan Rocha sentiu uma lesão na lombar depois do empate em 1 a 1 com o Paysandu-PA e não viajou a Recife para enfrentar o Santa Cruz, no último domingo (01). Ele não realizou exames durante a semana, intensificou o trabalho na fisioterapia e pode ser opção contra os fluminenses.

Renan Rocha ganhou a titularidade na terceira a rodada e foi vazado em 12 oportunidades nos setes jogos disputados. Ainda um número alto, mas sem ele foi pior. Antes de receber a oportunidade, o Manaus tomou de 5 a 0. Adivinha de quem? Do Volta Redonda, adversário na próxima partida.

Gleibson foi o escolhido embaixo das traves e, junto da defesa do Gavião, não foi capaz de segurar o Voltaço. O vice-presidente do Departamento Médico acredita que Renan, pelo menos, tem chances de ficar no banco. Na reserva, porém, ainda não ajuda. Caso não esteja à disposição, Gleibson deve, novamente, assumir o posto.

BRIGA PELO TOPO

O quinto colocado Manaus com 14 pontos joga contra o líder neste domingo (08), às 16 horas, na Arena da Amazônia. Um simples triunfo basta para o Gavião do Norte ultrapassar o Volta Redonda. A primeira colocação depende de outros resultados.

Ferroviário-CE, Paysandu-PA e Botafogo-PB não podem vencer. Um placar é garantido, pois o Papão joga contra o Belo. O Ferrão visita o Altos-PI.