Série C: Manaus-AM é outro desde a chegada de Evaristo Piza e busca mais uma vitória

Manaus, AM, 10 (AFI) – O Manaus-AM venceu as últimas duas partidas no Campeonato Brasileiro Série C e chegou à vice-liderança do Grupo A. O bom desempenho, claramente, passa pela chegada de Evaristo Piza, que comandou o Gavião nos triunfos.

O treinador ainda não perdeu pelo Manaus e os jogadores pensam em manter a invencibilidade. O meio-campista Douglas Lima projeta um time bastante focado e empolgado para a próxima partida.

ELENCO DE PIZA CONFIANTE

Douglas Lima, porém, não estará em campo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Volta Redonda-RJ por 1 a 0 e desfalca o Manaus. O que não impede o meio-campista de falar sobre o momento do Gavião.

“Essas duas vitórias motivaram o grupo, deram mais confiança para cada um, para chegar lá contra o Floresta e fazer mais essa vitória para ficar mais tranquilo na competição.”

‘JOGO DE SEIS PONTOS’

Os fluminenses, antes da derrota, eram os líderes do Grupo A com 17 pontos. Agora, a tabela ficou bastante embolada. Além do Voltaço, mais três times somam 17, entre eles o próprio Manaus, que é está na segunda colocação. Tombense-MG e Ferroviário-CE fecham o pelotão.

“A gente sabia que o jogo era um jogo de seis pontos. Jogamos contra eles no primeiro turno e sofremos uma goleada. Foi novamente um jogo difícil, uma equipe bem treinada, com posse de bola, porém viemos com belo trabalho do Piza.”

SÁBADO NO DOMINGÃO

O Manaus abre a 12ª rodada contra o Floresta-CE, às 15 horas do sábado (14). O jogo será na casa do adversário, no estádio Domingão.