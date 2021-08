Série C: Manaus anuncia desligamento de meio-campista e preparado de goleiros

Manaus, AM, 18 (AFI) – De maneira amigável e a pedido do próprio jogador, Manaus e Erivelton rescindiram o contrato entre as partes. O jogador não faz mais parte dos planos da equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele já havia acertado o final do vínculo como clube em junho, mas não aconteceu na época. Ele continuo treinando com os companheiros, mas sem atuar quando Marcelo Martelotte era técnico. Já com Evaristo Piza, o jogador foi reintegrado ao elenco.

OS NÚMEROS

Na atual disputa da Série C, o jogador atuou em apenas duas partidas. No geral, foram 20 partidas com o clube e balançou as redes em quatro oportunidades.

MAIS SAÍDAS

Além do meio-campista, o clube anunciou o desligamento de Gilberg de Deus, o Giba, preparador de goleiros da equipe.

Confira o comunicado do clube sobre as saídas:

Erivelton

O Manaus Futebol Clube anunciou oficialmente nesta terça-feira (17) que chegou a um acordo com o atleta Marcos Erivelton, que não seguirá no clube após manifestar o desejo de atuar em outra equipe do futebol brasileiro. O clube cedeu ao pedido do atleta e rescindiu seu contrato.

Erivelton atuou em 26 jogos com a camisa do Manaus FC e marcou quatro gols, além de contribuir com a conquista do tetra campeonato amazonense do Gavião Real.

O Manaus FC aproveita esta oportunidade para agradecer o atleta Erivelton por sua contribuição feita ao clube, e deseja sucesso em sua nova equipe.

Giba

O Manaus Futebol Clube, por meio desta nota, informa oficialmente que o preparador de goleiros Gilberg de Deus, “Giba”, não faz mais parte da comissão técnica do Gavião Real. O clube e o profissional chegaram a um acordo amigável e respeitoso de ambas as partes. O Manaus FC reitera ainda toda sua admiração pelo profissional, pelo tempo que atuou na equipe, e afirma ainda que as portas estarão sempre abertas para futuras oportunidades. O Manaus FC deseja sorte e sucesso no decorrer de sua carreira.

