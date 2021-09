Série C: Manaus perde meia para time da Série D e repatria capitão do último acesso

Manaus, AM, 31 (AFI) – Brigando pela liderança e pela classificação no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus teve uma noite de segunda-feira (30) movimentada. Isso porque, a diretoria do Gavião anunciou a rescisão de contrto do meia Allan Dias e minutos depois confirmou o retorno do volante Derlan, capitão da campanha do último acesso da equipe em 2019.

Aos 32 anos, Allan Dias chegou ao Manaus no inicio da Série C, vindo do São Bento-SP, onde tinha disputado o Paulista A2. No time manauara fez 10 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Porém nos últimos jogos perdeu espaço e pediu para sair já com uma proposta em mãos. Inclusive, ele já foi oficializado como novo reforço do ABC para sequência da Série D.

Do outro lado, Derlan também chega de uma equipe da quarta divisão: o Paragominas-PA para a sua sétima passagem pelo Manaus. Aos 32 anos, ele é ídolo entre os torcedores do Gavião do Norte, sendo o segundo jogador que mais vestiu a camisa da equipe com 96 jogos. Ele retorna ao clube após não ter tido seu contrato renovado no começo de 2020. De lá para cá passou por Moto Club e o Paragominas.

Agora, a diretoria corre contra o tempo para regularizar o ‘novo velho’ reforço para a sequência da Série C. Na vice-liderança da chave com 21 pontos, o Manaus volta a campo no próximo sábado, contra o Jacuipense-BA, fora de casa, no Estádio Barradão.