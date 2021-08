Série C: Maré de azar continua e Altos-PI perde volante para reta final

Teresina, PI, 27 (AFI) – O Altos-PI não tem tranquilidade. Há sete rodadas sem vencer, o time de Paulinho Kobayashi perde um grande jogador para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C. O meio-campista Ray foi substituído na derrota para o Manaus-AM com uma lesão no joelho e as notícias são péssimas.

O presidente do Altos, Warton Lacerda, já afirmou que o atleta vai passar por cirurgia. O prognóstico mais otimista é de 45 dias longe dos gramados. Ray fraturou o menisco e rompeu, parcialmente, o ligamento cruzado anterior. O exame final sai na segunda-feira.

CAMISA 33?

PROCURA-SE MEIO-CAMPISTAS

Não é o primeiro meio-campista fora da equipe de Paulinho Kobayashi. O volante e capitão Dos Santos também machucou o joelho e não atua mais na temporada. No início da semana, a diretoria do Altos buscou reforços.

João Ananias e Rodrigo Andrade chegaram para a faixa central e se juntam a Netinho, Jardel e Jorginho. Os únicos à disposição de Kobayashi antes dos novos nomes.

ESTÁ DIFÍCIL

A vida do Altos só complicou, então. O clube está com 14 pontos, na oitava colocação, a apenas três do Jacuipense-BA, que abre o Z2. Na próxima rodada, neste domingo, o adversário é “só” o vice-líder Botafogo-PB, às 16 horas, no Albertão.