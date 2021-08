Série C: Matheus Inácio é apresentado no Manaus-AM e fala da briga por posição: ‘Quem sai ganhando é o clube’

Manaus, AM, 26 (AFI) – O goleiro Matheus Inácio falou pela primeira vez como jogador do líder no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C, Manaus-AM. Ele foi contratado para compor o elenco, já que o titular Rena Rocha ainda passa por recuperação, porém, os planos dele são assumir a posição e ajudar o Gavião a crescer.

Gleibson ganhou a vaga embaixo das traves com a lesão de Renan e, por enquanto, não deu brechas. O outro arqueiro é o jovem Pedro, que não parece ser a opção de mais confiança na cabeça de Evaristo Piza.

Como é de praxe no futebol, Matheus Inácio, obviamente, não “incitou ódio” aos concorrentes e ressaltou a importância, para o Manaus, de ter goleiros de qualidade na briga pela posição.

“Eu acho que é uma competição sadia, todos os clubes que trabalhei até hoje tinha quatro e cinco goleiros. Cada um tentando buscar o seu espaço e agregar o máximo. Estamos preparados, quem sai ganhando é o Manaus. Eu vim aqui para agregar, fazer o meu trabalho e buscar meu espaço, respeitando o Gleibson, o Pedro e o Renan, mas eu vim para buscar o meu espaço.”

GAVIÃO NA PUBERDADE

Desde a chegada de Evaristo Piza, o Gavião deu um salto de produção e alcançou a liderança no Grupo. Sob o comando do novo treinador, o Manaus ainda não perdeu e aparece com um dos favoritos na luta pelo acesso. O que seria incrível para o “jovem” time e Matheus Inácio não pensa em ficar de fora.

“Estamos numa crescente grande, os últimos quatro jogos temos três vitórias e um empate, diminuiu também o histórico de tomar gols. Uma evolução grande num momento importante da competição, um clube recente, formado em 2013. Eu acho que está chegando o momento do Manaus buscar voos mais altos e, quem sabe, a gente conseguir nesse ano aí colocar o clube na Série B.”

“Eu vim para ajudar, tentar fazer o meu melhor aqui para que possa estar evoluindo o nível do nosso trabalho. Eu acho que o método para a gente poder continuar nessa batida aí é o que já tem sido feito: foco, união do grupo e continuar nessa nessa pegada que nós temos tudo para conquistar o acesso.”

JOGO GRANDE

O próximo duelo do Manaus é contra um dos três times que somam 19 pontos, a dois do próprio Gavião, o quarto Tombense-MG. Volta Redonda-RJ, em quinto, e Ferroviário-CE, em sexto, também têm a pontuação.

Ou seja, confronto direto importantíssimo. A partida é neste sábado (28), às 17 horas, no Tombos.