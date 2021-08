Série C: Meia projeta duelo direto e quer vitória para o Ferroviário voltar ao G4

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – Vindo de quatro empates seguidos, o Ferroviário-CE está focado em voltar para o caminho das vitórias para seguir na briga pelo G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O próximo desafio será neste sábado (21), contra a Tombense-MG, em casa, no Estádio Elzir Cabral, às 15h. Um dos destaques da equipe, o meia-atacante Berguinho falou sobre a expectativa para o confronto, que será um duelo direto pela parte de cima da tabela.

“A equipe da Tombense é bem qualificada e tem bons jogadores, mas temos que impor nosso ritmo de jogo que vínhamos fazendo acredito que sairemos de campo com a vitória. Vamos jogar em nossa casa, num campo que a gente conhece e iremos ouvir o que o professor Diá tem a nos falar para fazermos um bom jogo”, disse.

O meia coral destaca sobre o pensamento firme do elenco em busca do resultado positivo para seguir na luta pela vaga na próxima fase. Atualmente, o time cearense aparece na sexta posição com 18 pontos, mesma pontuação do rival que é quarto, mas fica na frente nos critérios de desempate.

“Estamos em campo para sempre fazer o melhor pelo Ferroviário. Nos jogos em casa temos que fazer o nosso dever e procurar sempre vencer. No último jogo fora, trouxemos um ponto, mas merecíamos a vitória pelo que nós apresentamos em campo. Futebol é isso, mas nesse próximo jogo vamos fazer de tudo para sair de campo com a vitória”, finalizou.