Série C: Meia recém contratado acredita em reação do Jacuipense-BA e já pensa em duelo direto

Riachão do Jacuipé, BA, 19 (AFI) – O jejum de vitórias do Jacuipense-BA segue aumentando e chegou a sete jogos, por isso a equipe baiana continua amargando a zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Recém contratado, o meia Janeudo acredita na reação da equipe e disse que o elenco está revoltando com o momento, fazendo de tudo para tirar o Leão do Sisal desta situação.

“Um pouco de revolta, pois sabemos que não podemos estar nesse momento. Temos uma boa equipe. Não podemos nos acomodar. Temos que trabalhar mais, nos dedicar, para que possamos sair dessa zona que está incomodando. Estamos fazendo uma semana maravilhosa. Cada jogo a partir de agora é uma final”, disse o atleta.

Janeudo chegou por indicação do técnico Luizinho Lopes, com quem trabalhou no Manaus em 2020. Na visão dele, o trabalho que o comandante vem fazendo também pode ajudar. Agora, o Jacuipense foca na próxima rodada, quando entra em campo próxima segunda-feira (23), contra o Santa Cruz, atual lanterna do grupo, com 7 pontos.

“Luizinho é um cara espetacular. Tem um ótimo trabalho, uma ótima comissão técnica, facilita bastante porque já tenho um conhecimento do que ele precisa, pede dentro de campo. Os companheiros que temos aqui muito qualificados. Espero que eu chegue para somar”, completou.