Série C: Meio-campista alcança marca histórica no Manaus-AM e empolga: ‘Rumo aos 100’

Manaus, AM, 02 (AFI) – Gabriel Davis deu duas assistências não apenas na retomada como titular, mas também no 60° jogo com a camisa do Manaus-AM. Na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz-PE, fora de casa, o meio-campista se tornou apenas o nono que atingiu a marca na história do clube.

Gabriel só não alcançou antes, porque perdeu espaço entre os titulares e ficou no banco de reservas nas últimas duas partidas. Curiosamente, ou não, o Gavião do Norte perdeu uma para o Ferroviário-CE por 1 a 0 e empatou com o Paysandu-PA em 1 a 1.

BRASILEIRO ACERTA COM BARCELONA

EMPOLGOU

A alegria tomou conta de Gabriel Davis que não poupou felicitações após o triunfo e ainda planejou uma meta maior.

“Estou feliz pela partida que a nossa equipe fez, pela entrega de cada um dentro do campo. Todos estão de parabéns. Estou muito feliz de poder estar voltando a fazer o que eu mais gosto, poder ter ajudado com assistências. Rumo aos 100 jogos.”

SEM ESTRESSE

O demitido treinador Marcelo Martelotte foi quem reduziu a minutagem de Gabriel Davis durante a competição. O meio-campista, porém, que ganhou a vaga na estreia de Evaristo Piza entende, não faz “birra” e se inspira.

“O time não estava encaixando, e em qualquer área, quando a coisa não está dando certo, a solução é trocar e tentar novas alternativas. Eu entendi que era o momento de eu trabalhar ainda mais para se tornar uma alternativa.”

‘SE VALE CARTÃO, VALE JOGO’

O campeonato estadual de 2020, apesar das partidas disputadas, foi cancelado. Ao todo foram dez com Gabriel Davis em campo, ou seja, seriam 50 jogos e não 60 na conta. O jogador, porém, não quer saber e explica.

“Contamos o (estadual) cancelado, porque, querendo ou não, foi jogado. A camisa entrou em campo. Sabe por que contamos? Porque os cartões e inclusive suspensões do estadual cancelado tiveram vigor. Eu tive que pagar cestas básicas para poder cumprir suspensão. Se vale cartão, vale jogo.”

PRÓXIMA RODADA

O quinto colocado Manaus volta a campo no domingo (08), às 16 horas, na Arena da Amazônia “somente” contra o líder do Grupo A Volta Redonda-RJ. O time amazonense tem 14 contra 17 dos fluminenses e o duelo é mais uma grande oportunidade para Gabriel Davis brilhar.