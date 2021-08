Série C: Mesmo na liderança, meia do Botafogo-PB garante que vai continuar com foco total

João Pessoa, PB, 12 (AFI) – A vitória de virada do Botafogo–PB sobre o Paysandu, por 2 a 1, no último domingo (08), no Almeidão, pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro, garantiu ao Belo a primeira colocação do Grupo 1 da Série C.

Autor do passe para o segundo gol da equipe paraibana na partida, o meia Esquerdinha, um dos destaques do time com um gol marcado e duas assistências, celebrou o bom momento com a camisa alvinegra e enalteceu o empenho dos companheiros no resultado positivo que valeu a liderança isolada do campeonato.

“Entramos em campo com muito empenho e dedicação. O mérito de alcançarmos a liderança é do time todo, que mesmo depois de tomar o gol, teve tranquilidade e competência para virar o placar. Fico feliz por ter conseguido contribuir novamente de alguma maneira. Venho trabalhado firme no dia-a-dia e espero poder continuar ajudando a equipe para nos mantermos lá em cima na tabela”, comentou o jogador.

TUDO EM ABERTO

Com uma diferença de apenas seis pontos entre o líder Botafogo-PB (19) e o sétimo colocado, o Altos-PI (13), o Grupo 1 da Série C vem proporcionando duelos acirrados. Restando ainda sete rodadas para o fim da primeira fase, é possível dizer que sete clubes disputam ponto a ponto as quatro vagas na próxima etapa da competição.

Ciente do equilíbrio da competição, Esquerdinha destaca a importância de pontuar mesmo fora de casa em confrontos diante de oponentes diretos na briga pela classificação, como o Volta Redonda, primeiro time no G-4 e adversário do Belo neste sábado.

“Sabemos que será um jogo difícil, contra um time que também busca subir cada vez mais na tabela. Precisamos jogar com inteligência e comprometimento. Com um campeonato tão disputado como esse, cada ponto será extremamente importante lá na frente. Por isso, mesmo jogando na casa deles vamos em busca desses pontos”, afirma o meia.

PRÓXIMO JOGO

Botafogo-PB e Volta Redonda se enfrentam sábado (14), às 17h, no Raulino de Oliveira, pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro.