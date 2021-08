Série C: Mesmo na liderança, zagueiro pede Manaus de ‘pés no chão’: ‘Todo jogo é uma decisão’

Manaus, AM, 25 (AFI) – Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série C e caminhando a passos largos rumo a classificação para a próxima fase, já que está na liderança do Grupo A, o Manaus tenta manter os pés no chão. Pelo menos foi isso que confirmou o zagueiro Marcelo Augusto que pregou humildade neste restante de primeira fase, devido ao equilíbrio dentro da chave.

“A expectativa é grande para se classificar e fazer mais história aqui para o clube. Ansiedade boa, só que com o pé no chão, são seis times que estão brigando por quatro vagas, está muito próximo. Tem sido um discurso repetitivo, mas todo jogo é uma final, todo jogo é uma decisão, e nossa cabeça está focada no próximo adversário. Vamos dar um passo de cada vez para conseguir nosso objetivo”, disse o jogador.

Com 21 pontos somados, o Manaus tenta seguir isolado na primeira colocação e volta a campo no próximo sábado (28) contra a Tombense, fora de casa, às 17h. Para o duelo, o treinador Evaristo Piza terá três desfalques certos por suspensão, já que o zagueiro Luis Fernando, o lateral-esquerdo Dudu Mandai e o meia Anderson Paraíba estão fora.

“A gente tem feito um bom trabalho, mas a partida vai ser difícil independentemente de o Luis estar lá ou eu mesmo. Seja qual for a escalação, a partida sempre é difícil, a opção que a gente tiver agora, com Spice, Marcão e o Jefferson, quem suprir isso vai está muito bem servida a posição. Com certeza a gente vai estar bem preparado para trazer os três pontos de lá”, completou.