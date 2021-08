Série C: Mudança é a palavra da vez no Altos-PI

Teresina, PI, 18 (AFI) – O Altos-PI não consegue entrar no pelotão de cima na briga pela classificação à próxima fase no Grupo A pelo Campeonato Brasileiro Série C. O time, porém, não está tão distante e o treinador Paulinho Kobayashi sabe que a mudança é a palavra.

O Altos não vence desde a sétima rodada, quando bateu o Santa Cruz, em casa, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro empates e uma derrota para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, no Raulino de Oliveira. As igualdades foram em 1 a 1 com o Paysandu-PA e o Ferroviário, em 2 a 2 com o Jacuipense-BA e 0 a 0, na última partida com o Tombense-MG.

‘ALGUMA COISA TEM QUE SER FEITA’

O comandante Paulinho Kobayashi já deixou claro que fará alterações no time titular para o próximo duelo, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, às 17 horas do sábado (21). Apenas uma, porém, tem nome certo para sair. O volante Netinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Jorginho e Jardel brigam pela posição. As outras mudanças, Paulinho Kobayashi não deu pistas. O Altos fez dois jogos sob a tutela do novo treinador e com a mesma escalação do antecessor Marcelo Vilar.

“Há possibilidade sim de mudança. Temos que entender, aos poucos, alguma coisa tem que ser feita. Lógico, não pode ser de forma drástica querer mudar tudo de uma vez. Vamos tentar, tem algumas posições.”

“Tem a situação do Netinho também. Esses dias vamos definir. Estamos analisando, vai depender da maneira de propor o jogo, como a gente vai atuar. São dois jogadores (Jorginho e Jardel) que dá para fazer algo diferente, vamos trabalhar em cima disso.”