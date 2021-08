Série C: Na liderança do Grupo A, Volta Redonda encaminha chegada de mais dois reforços

Volta Redonda, RJ, 03 (AFI) – Já pensando na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, visto que está na liderança isolada do Grupo A, o Volta Redonda-RJ segue vasculhando o mercado e está bem próximo de oficializar a chegada de mais dois reforços nas próximas horas. São eles: o zagueiro Dilsinho e o atacante Rafael Tanque.

A dupla já está em Volta Redonda e está passando por exames médicos, antes de serem oficializados como reforços. Ambos chegam a custo zero ao Voltaço que até o momento não revelou o tempo de contrato de cada um. Agora, a diretoria do time carioca está atrás de mais dois atacantes para fechar o elenco.

Revelado pelo Palmeiras e com passagens pelo Criciúma, Rafael Tanque de 29 anos, jogou por três times na temporada 2021: Nova Iguaçu-RJ, Comercial-SP e Artsul-RJ. Já Dilsinho, que tem 30 anos, estava no Duque de Caixas-RJ, clube pelo qual foi reveladado. Ele também já vestiu a camisa do Macaé-RJ e Portuguesa-RJ.

Agora, a diretoria do Voltaço corre contra o tempo para regularizar os reforços o mais rápido possível. Com 17 pontos ganhos e na liderança do Grupo A, a equipe volta a campo no próximo domingo (08) quando visita o Manaus, na Arena da Amazônia, às 16h.