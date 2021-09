Série C: Na liderança do Grupo B, Ypiranga-RS ‘ganha’ data comemorativa no calendário oficial do RS

Erechim, RS, 31 (AFI) – Em boa fase no Campeonato Brasileiro da Série C, com chances claras de classificação para a próxima fase, já que está na liderança do Grupo B, o Ypiranga-RS recebeu uma homenagem do Governo do Estado do Rio Grande do Sul neste começo de semana.

Isso porque, o dia 18 de agosto além de celebrar o aniversário do clube, agora passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul como o Dia do Torcedor do Ypiranga de Erechim, a ser comemorada anualmente.

Aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a lei proposta pelo deputado Paparico Bacchi entrou em vigor nesta terça-feira (30) em encontro realizado no Palácio Piratini em Porto Alegre-RS.

Estiveram presentes o Presidente do Ypiranga Adilson Luís Stankiewicz, o Presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Luciano Hocsmann junto ao Vice-Presidente Antônio Dalprá, representando o deputado o assessor Antônio Gribovsky, o Secretário-Chefe da Casa Civil Arthur Lemos e o Governador do Estado Eduardo Leite.

“A proposta enaltece o trabalho dos fundadores do clube e serve de estímulo para os milhares de torcedores do Ypiranga que torcem pelo sucesso do clube do coração”, destacou o presidente do Canarinho, Adilson Luís Stankiewicz.