Série C: Novo lateral tem tudo para estrear pelo Paysandu-PA

Belém, PA, 12 (AFI) – Paysandu-PA deve ter cara nova contra o Jacuipense-BA pela próxima rodada. O lateral-direito, que estava no Confiança, Leandro Silva foi regularizado pelo BID e ganha chance com a suspensão de Marcelo.

O titular recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo-PB por 2 a 1, no último domingo, e desfalca o time de Roberto Fonseca. O Paysandu-PA só conta com dois jogadores para a posição desde a saída do, antes titular, Ismael, por questões pessoais.

CABEÇA FOCADA

Leandro Silva foi anunciado há quase uma semana e só pensa na Jacuipense. O lateral-direito não vê a hora de estrear com a camisa do Papão e ajudar a equipe porque a “torcida merece”.

O que mais importa neste momento é fazer um grande jogo contra a Jacuipense. Espero fazer um bom jogo com os meus companheiros e passar uma boa impressão para a torcida que merece. Cada jogador tem sua característica de jogo. Os que passaram tem suas qualidades individuais, assim como tenho as minhas.”

‘O PRIMEIRO A LEVANTAR A MÃO’

O reforço, porém, não fará de tudo para impressionar. Leandro Silva confia na força do elenco e não pensa em se expor exageradamente, apesar da estreia.

“Se o Fonseca optar na escolha dele por mim, vou jogar até onde aguentar. Se eu me sentir cansado, serei o primeiro a levantar a mão, pois sei que nosso grupo é forte e tem outros jogadores que podem fazer essa posição.”

FANTASMA DE PIKACHU

Ainda sobrou para Leandro Silva falar sobre o ídolo e último lateral-direito de sucesso no Paysandu, Yago Pikachu. A sombra do jogador continua na Curuzu, que não encontrou um substituto à altura.

“O Pikachu foi um grande jogador que esteve aqui. Fez o seu nome. Estou chegando para dar o meu melhor e conquistar os objetivos do clube e creio que iremos conseguir. Feito isso, o nome entra na história.”

SEM TORCIDA, MAS EM CASA

A provável esteia de Leandro Silva contra o Jacuipense é neste sábado, às 19 horas, na casa do Paysandu. O Papão está na sexta colocação com 16 pontos, mas a apenas três do líder Botafogo-PB e um do pelotão que ocupa da segunda até a quinta colocação. Manaus-AM, Tombense-MG, Volta Redonda-RJ e Ferroviário-CE somam 17.