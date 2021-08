Série C: Novo treinador do Jacuipense-BA é cauteloso: ‘Primeiro temos que sair’

Riachão do Jacuípe, BA, 05 (AFI) – Para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série C, o Jacuipense-BA aposta em um fator novo. O técnico Luizinho Lopes, ex-Manaus, que assumiu o comando da equipe nesta semana.

QUEM FICA COM MESSI?

UM PASSO DE CADA VEZ

Com quase todo o segundo turno pela frente, o Jacupa tenta se reencontrar na competição nacional e mira as primeiras colocações. Entretanto, para alcançar esse objetivo, o novo comandante prega cautela e faz questão de destacar qual é a prioridade do time grená neste momento.

“Nós estamos dentro de uma zona desconfortável, então, primeiro temos que sair dessa zona. A Série C é uma competição muito equilibrada, e nós não podemos estar pensando agora só na classificação, sem antes sair da zona de rebaixamento. No momento, trabalhamos para isso.”

ESTREIA COM JOGO GRANDE

Em nono lugar no Grupo A com 10 pontos conquistados, o Jacupa possui um confronto de grande importância no fim de semana quando visita o Tombense-MG. Pensando neste duelo que marcará a estreia à frente do clube, Luizinho Lopes também ressalta aspectos da preparação visando este próximo jogo.

“Preciso ter a expertise para nesses poucos dias (de trabalho) tentar criar alguma situação diferente, dar continuidade a algo que já vinha funcionando e naturalmente com o tempo fazer as modificações necessárias. Porém, para esse jogo, contamos com atitude, confiança e acreditar que é possível. Está na hora de virarmos a chave para obter uma vitória.”

MAIS GENTE NOVA

Além da presença de Luizinho Lopes, o Jacuipense terá mais duas novidades no banco de reservas contra o time mineiro. Estas serão o auxiliar Neto Pajolla e o preparador físico André Ferreira profissionais que também chegaram ao clube esta semana.

A partida é neste sábado (07), às 15 horas, no Estádio Tombos, do Tombense.