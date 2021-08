Série C: Novo treinador do Manaus-AM mostra que tem conhecimento de sobra

Manaus, AM, 04 (AFI) – Evaristo Piza estreou com vitória sobre o Santa Cruz-PE por 2 a 1 no comando do Manaus-AM e já começa a esbanjar conhecimento. Antes do próximo duelo, contra o líder do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C, Volta Redonda-RJ, o novo treinador deu uma “palhinha” do que está por vir.

FEZ O DEVER DE CASA

No primeiro turno, quando Evaristo ainda não estava na equipe, o Manaus tomou uma goleada por 5 a 0 dos fluminenses. Ele, porém, não falou sobre revanche para devolver o resultado. O técnico ressaltou o estilo de jogo do Volta Redonda-RJ.

“Às vezes entra numa plataforma, no 4-2-3-1, num jogo de velocidade, até pela pela juventude, eles têm muita movimentação, ou vamos sair bastante para abrir essa diagonal para os extremos entrarem na ponte. A gente tem que marcar forte independentemente da circunstância dos 5 a 0. Saber que é um jogo que nos possibilita a passar na frente desse adversário dentro dos nossos domínios.”

EMOCIONAL + TÁTICA = SUCESSO

O triunfo sobre o Santa Cruz por 2 a 1 foi muito importante. O time não vencia há quatro partidas e mal teve tempo para treinar após a chegada de Evaristo. A correria concluída com os três pontos deu moral ao elenco que, nesta semana, poderá trabalhar.

“Vencer dá confiança, volta a alegria agora sabendo ainda que temos uma semana aberta para trabalhar, para trocar conhecimento. Da minha parte, da parte deles, uma possibilidade de acabar a rodada no grupo de classificação, a gente conseguindo resultado positivo, isso vai acontecer. Então é aproveitar bem essa semana eu vou ir aí fazer um grande jogo dentro de casa.”

“A gente aumentou o poder de proteção na primeira linha com Amorim, Gilson e o Davis quase em um losango, e o Paraíba solto na frente para poder abastecer Rafhael e Denilson. eu transformei esse losango em duas linhas de quatro, abrindo Paraíba pela direita e o Davis pela esquerda. A gente ficou bem sustentado e conseguimos encaixar bem nosso jogo. O que aconteceu pode permanecer ou pode mudar para domingo”, o comandante ainda explicou as alterações promovidas e os impactos dela no Manaus.

CONFRONTO DIRETO

O quinto colocado Manaus está a apenas três pontos do Voltaço e mais uma vitória seria o grande sonho para início de trabalho. O jogo será às 16 horas, na Arena da Amazônia, neste domingo (08).