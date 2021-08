Série C: Novo treinador do Manaus-AM ressalta vitória na estreia: ‘Grupo comprometido’

Manaus, AM, 02 (AFI) – Evaristo Piza estreou com moral no comando do Manaus-AM. Pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C, no domingo, o time venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 1, mas não foi somente um triunfo sobre o lanterna. Marcou a primeira vitória fora de casa e a primeira em cinco jogos.

O Manaus apresentou o treinador na última quinta-feira (29), depois de demitir Marcelo Martelotte. Junto de Evaristo, também chegou o auxiliar André Dias.

VIU ATÉ ESPÍRITO

O novo comandante não teve muito tempo para preparar o Manaus e conhecer o elenco. Mesmo assim, a correria, logo de início, acabou com os três pontos. Suficientes, claro, para a alegria do ex-Guarani.

“Fico feliz com a resposta do elenco. Pouco tempo de adaptação. Três dias trabalhando, a viagem, ontem um trabalho aqui e vi um espírito muito forte, um grupo comprometido ao resultado.”

MORAL PARA QUEM MERECE

Se o trabalho de Evaristo realmente fez a diferença sobre o Santa Cruz, não é possível dizer ao certo. O que o treinador agradece, porém, é a atividade do preparador físico Murilo Vasconcelos.

“Time muito bem fisicamente. Ressaltar o trabalho do Murilo. A gente chega e tem esse compromisso fora, onde precisa correr e competir. A equipe correu, competiu. Me deixa muito feliz essa vitória.”

JOGO GRANDE

O segundo desafio do técnico é um duelo direto no domingo (08), às 16 horas, contra o Volta Redonda-RJ, na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte é o quinto colocado do Grupo A com 14 pontos e o adversário é o líder com 17.