SÉRIE C: Novorizontino-SP e Ituano-SP fazem duelo paulista para se manterem no G4

Campinas, SP, 06 (AFI) – Cinco partidas dão continuidade as disputas da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (07). Dentre os muitos destaques, está o duelo paulista entre Novorizontino-SP e Ituano-SP, que reúne dois times que estão empatados com 19 pontos e tentam se manter no G4 do Grupo B, mas vem resultados opostos do último jogo.

Vindo de uma vitória por 3 a 0 diante do Criciúma-SC na última quarta-feira, o Ituano tenta se manter embalado e visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17h. Os donos da casa vinham de duas vitórias, mas na rodada passada acabaram superados pelo Figueirense-SC, por 2 a 1 e agora buscam se reabilitar.

Um pouco mais cedo, às 11h, entra em campo o atual líder Ypiranga-RS, que soma 20 pontos e busca continuar isolado na ponta. Em casa, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o time gaúcho recebe o Mirassol-SP, que tem 13 pontos. A equipe paulista venceu o lanterna Oeste-SP na rodada passada por 2 a 1 e agora busca mais um resultado positivo para colar no G4.

Por fim, no outro jogo do Grupo B, outro time paulista tenta se manter na briga pela zona de classificação para a próxima fase. Atualmente com 16 pontos e focado na reabilitação após perder para o São José-RS por 4 a 2, o Botafogo-SP recebe o Paraná, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h. O time paranaense não vence há três rodadas e estão focados em sair da zona de rebaixamento.

DESTAQUES DO GRUPO A

Já no Grupo A serão dois jogos, ambos reunindo equipes que estão na parte intermediária da tabela e no Z2. Sem vencer há dois jogos, na sexta colocação com 14 pontos, o Tombense-MG recebe o Jacuipense-BA, às 15h. A equipe baiana vem de cinco empates seguidos e aparece dentro da zona de rebaixamento, com dez pontos.

Ypiranga e Mirassol se enfrentam no Sul

Por fim, o lanterna e desesperado Santa Cruz entra em campo ainda em busca de sua primeira vitória dentro da Série C. Com sete derrotas em dez jogos e apenas três pontos, a tradicional equipe pernambucana está na lanterna da chave e se não reagir a tempo, será rebaixada com antecedência. Fora de casa, o clube visita o Floresta-CE, às 17h, em Fortaleza. Perto do Z2, o time cearense tem onze pontos.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.