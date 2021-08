SÉRIE C: Novorizontino-SP tenta dormir na liderança; Ituano-SP e Mirassol-SP brigam pelo G4

Campinas, SP, 20 (AFI) – Cinco partidas dão sequência às disputas da 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste sábado (21). O maior destaque fica para o Novorizontino-SP que tenta embalar mais um resultado positivo para dormir na liderança isolada do Grupo B. Ituano-SP e Mirassol-SP também tem duelos importantes para seguirem na briga pelo G4.

Logo às 11h da manhã, o Novorizontino-SP irá visitar o São José-RS, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre. Atualmente com 23 pontos e vindo de uma boa vitória em cima do lanterna Oeste-SP, o time paulista está no ‘pelotão da frente’ da chave, ao lado de Ypiranga-RS e Criciúma-SC. Já os donos da casa vivem um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há dois jogos, os gaúchos aparecem em oitavo, com doze, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Também fora de casa, o Ituano encara o Paraná

Um pouco mais tarde, às 17h, o Mirassol-SP terá um duelo direto pelo meio da tabela. Em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, o time paulista recebe o Figueirense-SC. Atualmente, as duas equipes estão empatadas com 16 pontos e precisam somar pontos para encostarem na zona de classificação para a próxima fase.

Já às 19h, o Ituano tenta voltar a vencer para abrir distância justamente destes adversários para seguir tranquilo no G4. Com 21 pontos e vindo de dois empates seguidos, a equipe de Itu visita o Paraná-PR, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba. Os donos da casa vem em um jejum de vitórias que ja dura cinco rodadas e estão dentro da zona de rebaixamento, com nove pontos.

DESTAQUES DO GRUPO A

No Grupo A, por sua vez, serão dois jogos neste sábado. Empatados com 18 pontos, Ferroviário-CE e Tombense-MG fazem um duelo direto pelo G4, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h, onde quem vencer ficará na zona de classificação e irá empurra o adversário para a parte intermediária da tabela.

Neste mesmo ‘pelotão’ de times com 18 pontos, o Manaus também entra em campo para receber o Altos-PI, na Arena Amazônia, às 17h. Embalado por quatro jogos sem derrota, o time manauara vem de um empate por 2 a 2 com o Floresta-CE. Já o rivai piauiense aparece na parte debaixo da tabela, com 14 pontos e não vencer há cinco rodadas. Focado na reabilitação, a equipe quer encostar na zona de classificação.

Mirassol chega embalado após vencer o Botafogo-SP

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.