SÉRIE C: Novorizontino vence Oeste e deixa acirrada a disputa pela ponta do Grupo B

Campinas, SP, 15 (AFI) – Série C acirrada. A disputa pela liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro está equilibrada. Neste domingo, pela 12.ª rodada, o Novorizontino venceu o Oeste por 2 a 1, em Barueri, e agora soma 23 pontos, mesma pontuação de Criciúma e Ypiranga. No Grupo A, também a briga está acirrada, mas nesta tarde aconteceram dois jogos e que terminaram sem gols pela 12.ª rodada.

LIDERANÇA TRIPLICE

Pela manhã, na Arena Barueri, o Novorizontino se reabilitou e se mantém na briga por vaga na segunda fase. Além dos três primeiros, o Ituano completa o G4 – zona de classificação – com 21 pontos. Abaixo e sonhando com vagas aparecem dois paulistas: o Botafogo, com 19, e o Mirassol, com 16.

De outro lado, o Oeste continua na lanterna com apenas seis pontos. O Paraná é penúltimo colocado com nove e ambos estariam rebaixados para a Série D se a competição terminasse neste momento.

Na segunda-feira, o Paraná vai enfrentar o Figueirense, em Florianópolis (SC) no encerramento da rodada. Vindo de derrota, o time catarinense, que tem 13 pontos, busca a reabilitação para tentar sair da parte intermediária da tabela. O rival não vence há quatro rodadas.

DOIS EMPATES

No Grupo A, dois empates e sem gols. Altos-PI e Tombense no Piauí, Santa Cruz e Ferroviário-CE, em Recife (PE). Seis clubes correm atrás das quatro vagas. O Botafogo-PB lidera com 20 pontos, seguido por Paysandu, 19, Manaus e Tombense, ambos com 18.

Outros dois times também estão com a mesma pontuação mas fora do G4 pelos critérios técnicos: Volta Redonda e Ferroviário-CE.

O Santa Cruz continua como maior decepção, ficando na lanterna com sete pontos, atrás do Jacuipense-BA, com 10. Acima aparecem o Floresta, com 12, e o Altos, com 14 pontos.

FORMA DE DISPUTADA

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 12.ª RODADA:

Sexta-feira

Ypiranga-RS 0 x 1 Criciúma-SC

Sábado

Mirassol-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Ituano-SP 2 x 2 São José-RS

Floresta-CE 2 x 2 Manaus-AM

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Botafogo-PB

Paysandu-PA 2 x 0 Jacuipense-BA

Domingo

Oeste-SP 1 x 2 Novorizontino-SP

Altos-PI 0 x 0 Tombense-MG

Santa Cruz-PE 0 x 0 Ferroviário-CE

Segunda-feira

20h

Figueirense-SC x Paraná-PR