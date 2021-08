Série C: Para continuar sonhando com classificação e se afastar da zona de rebaixamento, Jacupiense precisa voltar a vencer

Jacupiense, BA, 12 (AFI) – Faltando apenas sete partidas para o fim da fase de grupos, o Jacuipense encara esta sequência da Série C como decisiva. Com 10 pontos, o time grená precisa voltar a vencer para deixar a zona de perigo do Grupo A e retomar a disputa pela classificação.

Consciente da importância dos próximos compromissos na competição, o técnico Luizinho Lopes faz uma análise do que precisa ser feito para o time garantir os resultados que tanto necessita.

“Primeiro nós temos que reconhecer que o momento não é favorável, principalmente com relação a posição na tabela. Ao passo que nós estávamos há sete jogos sem perder, agora com a derrota estamos há oito sem vencer. Precisamos compreender o momento pelo qual passamos para sair dele, sair da zona de conforto. O momento é de trabalhar muito e falar pouco”, explicou.

Time aproveita a “semana cheia” para aprimorar o aspecto tático. Foto: Lucas Santana/ Jacuipense

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense irá visitar o Paysandu. Sobre esse duelo que acontece em Belém, Luizinho Lopes ressalta a expectativa que possui em cima dos seus jogadores para que o resultado positivo possa ocorrer.

“A gente espera uma resposta dos atletas, que eles possam ter um nível de confiança maior. A equipe vinha competindo muito bem e a gente espera retomar esse nível de competitividade, porém, sendo uma equipe mais agressiva”, contou.

O jogo será no sábado(14) às 14h no estádio do Banpará Curuzu.