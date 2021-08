Série C: Paraná anuncia saída de zagueiro e atacante pouco utilizados

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Ainda lutando contra a zona de rebaixamento do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná teve mais duas baixas no elenco confirmadas nesta segunda-feira (23). Isso porque, o zagueiro Samuel e o volante Luigi deixaram o clube após uma reunião com a diretoria.

Contratado há pouco mais de dois meses, o zagueiro Samuel fez apenas duas partidas com a camisa do Tricolor, entrando no decorrer dos duelos contra Criciúma e Mirassol. Antes de chegar ao Paraná, ele também teve passagens por Azuriz e Botafogo-SP.

Já o atacante Luigi se quer estreou pelo Tricolor. Anunciado no dia 15 de julho, ele apenas treinou com a camisa do Paraná e não entrou em campo oficialmente. O centroavante já jogou por Sobradinho e Altos, e agora está livre no mercado.

Com as duas saídas, a ‘barca’ do Paraná já chegou a 27 jogodores, sendo 21 contratados em 2021. Já sem a dupla, o Tricolor volta a campo no próximo domingo (29), às 18h, contra o São José-RS, em Porto Alegre.