Série C: Paraná-PR marca treino em gramado sintético, antes de ‘jogo da temporada’

Curitiba, PR, 24 (AFI) – Toda preparação é pouca para o próximo e mais importante duelo do Paraná-PR, até o momento, no Campeonato Brasileiro Série C. O time visita o São José-RS na briga para deixar a zona de rebaixamento, no Francisco Novelleto, que conta com gramado sintético.

O Paraná não é bobo e já marcou uma sessão de treinamentos no Estádio do Pinhão, também artificial, nesta quinta-feira. Ainda se fala sobre outro treino na quarta-feira, no Estádio do Trieste.

A equipe de Silvio Criciúma é vice-lanterna do Grupo B com 10 pontos, a três do próprio São José, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um triunfo acima dos dois gols de vantagem, inverte as posições.

Além da preparação “improvisada”, o Paraná vai com força máxima para o confronto e não tem desfalques. O zagueiro Jonathan Costa, inclusive, retorna de suspensão. Com certeza, é o jogo que pode definir a temporada e, por isso, o esforço é válido para o confronto de domingo (29), às 18 horas.