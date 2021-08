Série C: Paraná-PR tem desfalque importante para sair da zona de rebaixamento

Curitiba, PR, 12 (AFI) – O buraco do Paraná-PR é cada vez mais fundo no Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C. A derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada, além de tirar pontos, deixou outras consequências.

O meio-campista Moisés Gaúcho recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima rodada. O jogador tem 23 partidas na atual temporada e é titular absoluto do Paraná independentemente dos treinadores que passaram.

PRIMEIRO DIA DE TREINO DE MESSI

ALTERNATIVAS NÃO SÃO TÃO CONFIÁVEIS

O comandante Silvio Criciúma tem duas opções que saem à frente na briga pela posição. Adriano Júnior entrou na reta final do empate em 1 a 1 com o Ypiranga-RS pela abertura do returno. Kriguer sequer recebeu oportunidades sob a tutela do novo técnico.

SERÁ QUE SAI?

Na vice-lanterna (9°) do Grupo com nove pontos, o Paraná viaja a Santa Catarina para enfrentar o sétimo Figueirense-SC, no Orlando Scarpelli. O jogo é na segunda-feira, às 20 horas.

O time de Silvio Criciúma está a dois pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, o São José-RS.