Série C: Parceiro do Figueirense banca a permanência de Jorginho e alfineta torcedores

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – José Carlos Lages, parceiro do Figueirense desde o ano passado, deu suporte ao trabalho do técnico Jorginho, que está pressionado com a sequência irregular da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele assegurou a permanência do treinador, mas admitiu que o clube não vem tendo grandes exibições.

“Contra fatos não há argumentos. Não estamos bem, basta olhar a classificação. O que nos leva a ter convicção é o que estamos vendo nos jogos. Uma coisa é o resultado, a tabela, mas os jogos mostram outra coisa. No domingo, tivemos pelo menos três chances claríssimas. É futebol, não matemática. Quem garante que trocando a gente vai ter resultado?”, falou o parceiro.

Ele ainda lembrou que Jorginho era unanimidade quando o Figueirense foi rebaixado e, por isso, mostrou confiança no trabalho do treinador, apesar de citar os pontos baixos.

Jorginho segue no Figueirense. Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

“Quem acompanha o trabalho e quem vê todos os jogos, como eu vi, não tem que analisar só o resultado. A gente fez 11 jogos e o primeiro não foi bom, quando estávamos montando o time, fizemos um jogo que não foi bom contra Botafogo-SP, Criciúma e agora o Oeste. Nós temos a segunda melhor defesa do campeonato, oito gols em 11 jogos. A gente tem a convicção de que se tiver a capacidade de suportar isso a gente pode ter resultados muito mais duradouros e convictos de que fizemos a coisa correta. O Jorginho é um treinador que quando a gente já havia caído todo mundo queria o Jorginho”, completou.

José Carlos Lages ainda apareceu alfinetar os torcedores, que não aderiram ao sócio-torcedor do clube. Ele deu a entender ainda que pode deixar o clube no final do ano.

“Não pensem que é fácil, que a gente dorme tranquilo. O torcedor que reclama do time tem que ter um pouco mais de consciência do que é a realidade do Figueirense hoje, não podemos perder isso de vista. A natureza não dá saltos. Acompanhem o clube. Tivemos uma grande queda no número de sócios. Eu tenho o meu na reta, não estou somente de conversa”, finalizou.

SÉRIE B

O Figueirense aparece na sétima posição do Grupo B da Série C, com 13 pontos. O Criciúma, em quarto, já tem 20. O próximo desafio é diante do vice-lanterna Paraná, na segunda-feira, às 20h, no Orlando Scarpelli.