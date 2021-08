SÉRIE C: Paulistas perdem e Santa Cruz vê pressão aumentar com derrota para Manaus

Campinas, SP, 01 (AFI) – A décima rodada não foi boa para os times paulistas. Na manhã deste domingo, o Novorizontino perdeu para o Figueirense por 2 a 1 e deixou de assumir a liderança do Grupo B. O Botafogo ficou fora do G-4 ao perder para o São José-RS por 4 a 2. No Arruda, o Santa Cruz viu a pressão aumentar ao perder para o Manaus por 2 a 1. O time pernambucano está virtualmente rebaixado.

O primeiro paulista a entrar em campo foi o Novorizontino, que perdeu para o Figueirense, por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, com direito a gol, do time catarinense, aos 47 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por Bruno Paraíba.

Mais tarde, o Botafogo viu o São José abrir 4 a 0, no Francisco Novelletto. O time gaúcho tirou o pé do acelerador, sofreu dois gols, mas conseguiu confirmar o triunfo por 4 a 2, que o tira momentaneamente da zona de rebaixamento.

O Grupo B ficou com Ypiranga na liderança, com os mesmos 19 pontos do Novorizontino. Fecham o G-4: Criciúma (17) e Ituano (16). O Botafogo é o quinto, com 16, seguido por Mirassol (13), Figueirense (13) e São José (11). Na zona de rebaixamento, aparecem: Paraná (oito) e Oeste (três).

Manaus derrota o Santa Cruz

TEM MAIS

No jogo único do Grupo A neste domingo, o Manaus fez 2 a 1 no Santa Cruz, no Arruda, e aumentou a pressão em cima do rival, que é o lanterna, com meros três pontos, sem ter vencido um jogo sequer no torneio. O primeiro fora da degola é o Floresta, com 11.

Terminaram a rodada no G-4: Volta Redonda, com 17 pontos, Botafogo, Paysandu e Ferroviário, todos com 16.