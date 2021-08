Série C: Paulo Baier comemora fim de longo tabu do Criciúma e já projeta confronto contra lanterna

Criciúma, SC, 16 (AFI) – O Criciúma encerrou jejum de mais de um ano sem vencer fora de casa ao superar o Ypiranga por 1 a 0, em Erechim, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Baier valorizou o resultado e a queda do tabu. Para o treinador, o clube catarinense precisa voltar a se acostumar a vencer. Até o triunfo, foram dois empates e três derrotas na competição.

“Estou muito feliz pela vitória e depois de um ano voltamos a vencer. O Criciúma não pode ficar muito tempo sem ganhar, tem que começar a acostumar a ganhar fora de casa também agora”, disse Baier.

O Criciúma não vencia como visitante desde 30 de julho de 2020, quando fez 1 a 0 sobre o Marcílio Dias. No período, foram 23 jogos como visitante, sendo 12 derrotas e 11 empates.

100% EM CASA!

Agora, o Criciúma já foca no desafio contra o lanterna Oeste no próximo domingo (22), às 11 horas, pela 13ª rodada. Ao menos, esse duelo será no Heriberto Hülse, onde o Criciúma ostenta aproveitamento de 100% – seis jogos e seis vitórias.

“Agora já tem que voltar a focar de novo. Temos jogo em casa, jogo difícil. Não tem jogo fácil, nossa chave é muito difícil. É uma chave com muito time bom, mas temos que valorizar essa vitória que veio na hora certa”, finalizou o treinador.