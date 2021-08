Série C: Paulo Baier ganha reforços no Criciúma; Ex-Ponte será titular

Criciúma, SC, 08 (AFI) – No Criciúma, o técnico Paulo Baier terá reforços para o duelo sulista contra o São José nesta segunda-feira, às 20 horas, no Heriberto Hulse, pelo encerramento da 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele contará com as voltas do zagueiro Rodrigo e do volante Dudu Vieira, que estavam suspensos. Poupados, o lateral Alemão, o meio-campista Dudu Figueiredo e o atacante Marcão também devem ser titulares.

“A estratégia é voltar de novo todos. Eu optei por uma situação no último jogo por conta dos desgastes então certamente volta todo mundo. Volta o Rodrigo, o Vieira. Tem o Dudu, o Marcão, enfim”, revelou Baier, que ainda terá Roberto no gol na vaga de Gustavo, suspenso. O lateral Hélder não joga pelo mesmo motivo.

RECUPERAÇÃO!

Eliminado na Copa do Brasil e atropelado pelo Ituano, o Tigre caiu para o quinto lugar com 17 pontos, a dois do G4. A boa notícia é que, em casa, o Criciúma ostenta aproveitamento de 100%. São cinco vitórias em cinco jogos.

“A gente não tem que se preocupar com os outros, temos que fazer a nossa parte. Voltar a jogar como jogamos contra o Figueirense, na primeira partida contra o Fluminense. Este é o caminho para a retomada. A intensidade foi abaixo nos últimos dois jogos. Conversamos com os atletas e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo”, disse Paulo Baier, técnico do Criciúma.

CRICIÚMA – Roberto; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Pedro Rosa; Dudu Vieira, Arilson e Dudu Figueiredo; Eduardo, Marcão e Silvinho.