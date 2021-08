Série C: Paulo Baier revela apoio do presidente e detalha próximos passos do Criciúma

Criciúma, SC, 02 (AFI) – O técnico Paulo Baier revelou que o apoio do presidente Anselmo Freitas tem sido importante para o atual momento do Criciúma. Muitos treinadores não gostam de dirigente nos vestiários, mas para Baier, o incentivo de Freitas tem sido um diferencial.

“A chavinha já mudou. A conversa com o presidente no vestiário vem dando moral. Isso passa confiança, quando o presidente vem e mostra que foi feito uma coisa diferente, que o Criciúma voltou de novo a ser grande, voltou a jogar de igual para igual”, relatou o treinador.

FOCO TOTAL!

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Fluminense, o Criciúma poderá se dedicar totalmente à Série C do Campeonato Brasileiro. E Paulo Baier já tem os próximos passos do clube catarinense.

“Agora é focar 100% para somar o maior número de pontos possíveis”, comentou.

De olho no duelo contra o Ituano na quarta-feira, às 17 horas, no Novelli Júnior, em Itu, pela décima rodada da Série C, o Criciúma se concentrou no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba no domingo e realiza treinamento na tarde desta segunda-feira.

O jogo contra os paulistas é de seis pontos e vale a liderança do Grupo B. O Criciúma ocupa a terceira colocação com 17 pontos, um a mais do que o Ituano e dois a menos do que o líder Ypiranga.