Série C: Paysandu acerta retorno de zagueiro que estava emprestado em time paulista

Belém, PA, 30 (AFI) – Vindo de dois empate seguidos, mas dentro do G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu segue focado na classificação para a próxima fase e começou a semana confirmando o retorno de um jogador que será incorporado ao elenco. Trata-se do zagueiro Kerve, de 22 anos.

O defensor estava emprestado ao Grêmio Prudente para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e não chegou a entrar em campo no time paulista. O defensor teve problemas familiares e pediu para voltar para Belém, o que foi aceito pela diretoria do Papão.

A rescisão de contrato junto ao Grêmio Prudente já foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (30). Agora, a situação dele será avaliada pela comissão técnica do Papão e um novo empréstimo não está descartado.

Atualmente, o Paysandu é o terceiro do Grupo A com 21 pontos, a um do quinto Ferroviário-CE. A equipe volta a campo no próximo domingo (05), às 20 horas, novamente na Curuzu. O adversário é o lanterna (10°) Santa Cruz-PE.