Série C: Paysandu anuncia atacante que conseguiu acesso por arquirrival em 2020

Belém, PA, 24 (AFI) – Dependendo apenas de suas forças para avançar para a segunda fase e seguir vivo na briga pelo acesso, o Paysandu anunciou um novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do atacante Tcharlles, de 29 anos, que estava na Inter de Limeira, mas fez sucesso no arquirrival Remo na temporada passada.

“Bem-vindo, Tcharlles! O atacante assinou pré-contrato e passará pelos procedimentos de praxe para depois oficializar contrato até o fim desta temporada com o Papão!”, postou o clube nas redes sociais no começo da tarde desta terça-feira (24).

Aos 29 anos, o atacante que tem passagens por Foz do Iguaçu, Cianrote, Campinense, Rio Branco, Ferroviária, entre outros, foi titular na campanha de acesso do Remo na Série C da temporada passada. Porém, não renovou com o time paraense e acabou indo para a Inter de Limeira, onde jogou o Paulistão. De lá para cá fez apenas quatro jogos e não entra em campo desde março.

No Paysandu, ele chega para brigar pela titularidade no elenco do técnico Roberto Fonseca com os seguintes atacantes: Rafael Grampola, Thiago Santos, Rildo, Luan Santos, Marlon, Laércio, Robinho e Danrlei. Já com o atleta, o Papão tenta seguir no G4 e volta a campo no próximo sábado (28) quando recebe o Floresta-CE, no Estádio da Curuzu, às 19h.