Série C: Paysandu anuncia ex-Juventude e Avaí: “Sonho em ser ídolo”

Belém, PA, 02 (AFI) – Anunciado na noite do último domingo pelo perfil oficial do Paysandu no Twitter, Victor Sallinas vai desembarcar em Belém na próxima terça-feira, para realizar todos os procedimentos de praxe, como exames médicos e passar por avaliações físicas e fisioterápicas, antes de assinar contrato até o fim da temporada 2021.

O atleta chega ao clube cheio de ambição. “Eu sempre ouvi falar muito bem do clube e da torcida por alguns amigos que jogaram aqui. Passei a admirar o Paysandu, sonho muito em virar ídolo dessa torcida fanática e apaixonada. E é com enorme satisfação que eu chego no maior do Norte para ajudar a colocar o Papão na Série B. Podem esperar de mim um zagueiro com muita raça e dedicação. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio na carreira”, afirmou o defensor.

Victor Sallinas reforça o Paysandu

Depois da conclusão dos trâmites burocráticos, Victor Sallinas aguardará a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

O jogador tem passagens por Uberaba-MG, Portuguesa Santista-SP, Caldas Novas-GO, Vila Nova-GO, Juventus-SP, Tombense-MG, URT-MG, Juventude-RS, São Bento-SP, Avaí-SC, São José-RS e Confiança-SE.

SÉRIE C

Há três jogos sem derrota, o Paysandu é o terceiro colocado, com 16 pontos, um do Volta Redonad, na liderança do Grupo A. O próximo desafio é diante do Botafogo-PB, em jogo marcado para domingo, às 18h, no Almeidão.