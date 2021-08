Série C: Paysandu oficializa rescisão contratual de lateral-direito que já foi titular

Belém, PA, 09 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior tinha adiantado no último dia 23 de julho, enfim o Paysandu-PA oficializou, na tarde desta segunda-feira (09) a rescisão contratual em comum acordo do lateral-direito Ismael, que não faz mais parte do elenco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Contratado no começo da temporada, o jogador logo ganhou a titularidade após a saída de Júnior, que apenas treinou pelo Papão e foi embora ainda durante a pré-temporada alegando problemas pessoais. Desde então, Israel fez 22 jogos e marcou um gol.

Porém, apesar de ser destaque em jogadas rápidas, ele peca bastante nos passes e nos levantamentos na área, por isso vinha sendo bastante contestado pela torcida. Aos poucos, Marcelo que foi contratado durante a temporada, foi assumindo a titularidade e Israel perdeu espaço de vez. Com a sua saída confirmada, Leandro Silva foi contratado para vaga.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO PAYSANDU:

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta segunda-feira (9), o atleta Israel não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O contrato do lateral-direito foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.”