Série C: Paysandu-PA anuncia lateral que estava na Série B

Belém, PA, 05 (AFI) – O Paysandu-PA se movimentou fora dos gramados. O Papão anunciou a chegada do lateral-direito Leandro Silva, que estava no Confiança. A diretoria do clube ainda busca mais um reforço no ataque para a reta final do Campeonato Brasileiro Série C.

O novo jogador entrou a última vez em campo no final de junho, na oitava rodada, pelo lanterna da Série B. Foi a 15ª partida de Leandro na temporada. Não foram divulgados valores e tempo de acordo.

BRASILEIRO MARCA EM AMISTOSO CONTRA CHELSEA

POR QUE UM LATERAL?

O Paysandu estava à procura de um lateral-direito desde a rescisão de contrato do titular Israel, há poucas semanas. Marcelo foi o dono da posição nos últimos dois jogos contra o Manaus-AM e Tombense-MG.

Roberto Fonseca, agora, terá mais opções na direita. Quando ainda não era o treinador, o Papão ficou um período apenas com Israel. Antes da chegada de Leandro Silva, só Marcelo era lateral-direito de origem.

O reforço do Paysandu já Santos, América-MG, Figueirense-SC, Avaí, Ceará, Coritiba e Vitória com uma conquista do Campeonato Cearense, em 2018, e um bicampeonato catarinense pelo Figueira, em 2014 e 2015.

JOGÃO

O Papão tem confronto direto pela 11ª rodada. O terceiro colocado enfrenta o vice-líder Botafogo-PB neste domingo (08), às 18 horas, no Almeidão. Com 16 pontos, o Paysandu está a um do Volta Redonda-RJ que está no topo do Grupo A.