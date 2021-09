Série C: Paysandu-PA apresenta reforço que conquistou acesso na última temporada

Belém, PA, 31 (AFI) – O atacante Tchalles foi apresentado pelo Paysandu-PA nesta terça-feira. O jogador já treina com o time, há alguns dias, e precisa reencontrar a forma física para ajudar Roberto Fonseca, além de regularização do BID.

Tcharlles estava sem contrato, depois de disputar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, e não entra em campo desde março.

WILLIAM DEIXA AEROPORTO INGLÊS

POR ENQUANTO, SÓ TREINO

O reforço, ainda no desembarque em Belém, falou sobre a ansiedade em ajudar o grande clube do Paysandu na busca pelo acesso. O auxílio, porém, deve esperar. Tcharlles, apesar da gana, não atua faz um bom tempo e está fora de ritmo.

“A minha vontade já seria para esse jogo, mas a gente sabe que tem grandes profissionais aqui. Estão me preparando para, quem sabe, nos próximos jogos eu consiga fazer essa estreia.”

PALAVRAS DE ‘EXPERIÊNCIA’

Os serviços de Tcharlles são vistos com bons olhos. O atacante subiu, na última temporada, para a Série B. O problema é que foi com o maior rival do Papão, o Remo. Até o momento, o jogador não deu motivos para a torcida “pegar no pé”, por conta do ex-time, pelo contrário. Desta vez, comentou sobre a “receita” do acesso.

“Sabemos que é totalmente diferente a primeira fase da segunda. Então, quando teve a classificação, entramos com outro espírito para a outra etapa. Lógico que aqui nós vamos ter que caminhar ainda para sagrar logo essa classificação, mas a mudança de espírito é fundamental para o acesso.”

JOGO COMPLICADO

O Paysandu é o quarto colocado no equilibrado Grupo A com 21 pontos, apenas um atrás do líder Tombense-MG e um à frente do quinto Ferroviário-CE. Na próxima rodada, o duelo é contra o lanterna (10°) Santa Cruz-PE, porém, não tem nada de moleza. A Raposa está invicta há quatro partidas e venceu a última contra o Volta Redonda-RJ, por 2 a 1.