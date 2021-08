Série C: Pego no doping e acusado de usar cocaína, goleiro do Figueirense é absolvido e volta a treinar

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – O goleiro Vitor Caetano, de 21 anos, voltou a treinar pelo Figueirense e a ficar à disposição do técnico Jorginho após ser absolvido pela 3ª Câmara Disciplinar do Tribunal de Justiça Antidopagem em acusação de doping. Ele foi flagrado em exame antidoping em 29 de janeiro de 2021 após a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No fim de março, o Figueirense anunciou a suspensão preventiva do goleiro. De acordo com o documento da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), Vitor Caetano havia testado positivo para cocaína e benzoilecgonina (metabolito de cocaína).

“Não tenho nem como expressar o meu alívio com essa decisão. Foram meses de agonia e indignação, porém, seguidos de uma tarde de alívio e alegria. Quero somente agradecer às pessoas que estiveram ao meu lado durante esses cinco meses, especialmente à minha noiva, à minha família e amigos. Além disso, deixo meu agradecimento público aos auditores responsáveis pelo meu caso, por terem analisado as circunstâncias do caso concreto com muita atenção”, comemorou o goleiro nas redes sociais.

O Figueirense ocupa a sétima colocação do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, a três do G4 e a quatro da zona de rebaixamento. No domingo, às 11 horas, o Figueirense visitará o lanterna Oeste na Arena Barueri, pela 11ª rodada.