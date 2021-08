Série C: Perto do rebaixamento, Paraná encerra terceirização do departamento de futebol

Curitiba, PR, 26 (AFI) – Em situação complicada na briga contra o rebaixamento do Grupo B da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná tomou uma decisão importante nesta quinta-feira (26). Isso porque o clube decidiu por um ponto final na parceria com a FDA Sports, que vinha terceirizando o Departamento de Futebol do Tricolor.

O vínculo entre as partes teria duração até a metade de 2023, mas como a empresa parceira pagou apenas uma parcela do aporte financeiro prometido, o Paraná procurou a justiça para encerrar o vínculo. A empresa tinha até quarta-feira para acertar a segunda cota, mas não o fez.

Apesar da data limite ter sido essa quarta-feira, o processo judicial de saída da empresa já está tramitando a uma semana. Na proposta feita no começo deste ano, FDA prometeu investir R$ 2,9 milhões, dividido em sete parcelas de 400 mil reais. A empresa tinha um parceiro chinês, que desistiu de injetar dinheiro e por isso o negócio desandou.

Atualmente, o Paraná é vice-lanterna do Grupo B com 10 pontos, a três do próprio São José, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no próximo domingo (29) quando encara o time gaúcho, fora de casa, no Estádio Francisco Novelletto, às 18h.