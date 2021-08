Série C: Polivalente na defesa, Tsunami celebra primeiro gol com o Botafogo-PB

João Pessoa, PB, 13 (AFI) – Muito se fala sobre a polivalência no futebol atual. Jogador que atua em mais de uma posição costuma ser mais interessante, porém, é preciso render nas funções. O lateral-esquerdo e zagueiro do Botafogo-PB é um dos casos de sucesso. Na última partida, contra o Paysandu-PA, inclusive, Tsunami fez o gol da vitória por 2 a 1.

O atleta começou atrás no esquema de Gerson Gusmão, como um terceiro zagueiro, e quando o Belo voltou dos vestiários, foi para a lateral. O placar estava em 1 a 0 para o adversário, mas o Botafogo buscou a virada para assumir a liderança no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C.

EXPECTATIVA ALTA DE MATHEUS CUNHA NO ALEMÃO

‘FUTEBOL TEM DESSAS COISAS’

O gol no último domingo saiu em um cruzamento de Esquerdinha, mas Tsunami já ocupava a lateral-esquerda. Mais conhecido pelo empenho defensivo, o polivalente comemorou pela primeira vez com a camisa do Botafogo.

“Estou muito feliz. Eu sempre falei ao professor que nunca me achei titular, e sim estive titular. E eu nunca deixei de trabalhar, pois futebol tem dessas coisas. A minha sensação foi a melhor possível, pois o gol tira um peso das costas. Eu sempre estive firme e sabia que uma hora as coisas mudariam.”

JÁ CONHECIA A POSIÇÃO

Tsunami iniciou a carreira justamente no rival do Papão em Belém, o Remo. Antes de passar por clubes como Boa Esporte-MG, Cuiabá e Manaus-AM, ele foi zagueiro nas categorias de base.

“Eu me senti confortável, pois a minha base inteira foi como zagueiro, justamente numa função com três zagueiros. Então não foi uma surpresa para mim. Mas terminou que fui para a lateral, porque acabamos sofrendo um gol.”

CONFRONTO DIRETO

Ainda não se sabe onde estará Tsunami, porém, ele deve estar entre os titulares na próxima rodada. O líder Botafogo visita o Volta Redonda-RJ, no Raulino de Oliveira, neste sábado, às 17 horas.

O time fluminense é apenas um dos cinco que ameaçam a primeira colocação. Manaus, Tombense-MG e Ferroviário somam 17 pontos, como o adversário do fim de semana, e o Paysandu, em sexto, tem 16.