Série C: Presidente do Santa Cruz cobra empenho dos jogadores e revela “bicho” por vitória

Recife, PE, 06 (AFI) – O Santa Cruz não vence há 100 dias e amarga a lanterna do Grupo A na Série C do Campeonato Brasileiro. Irritado, o presidente Joaquim Bezerra cobrou empenho dos jogadores, além de revelar que ofereceu “bicho” (incentivo financeiro) por vitória.

“Falta os jogadores se empenharem em campo para trazer a vitória. O time conta com jogadores que não são jogadores inexperientes, têm qualidade técnica. Falta esta tranquilidade dentro de campo. Em todas as partidas, desde o jogo contra o Paysandu, foram oferecidas (gratificações). Na verdade, desde o jogo contra o Volta Redonda. A gratificação já existia por alcance de pontos, mas como não estava sendo alcançada, trouxemos para as partidas disputadas”, contou o mandatário.

NA SECA!

O Santa Cruz não vence desde 28 de abril, quando bateu o Retrô por 3 a 2 pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. No Grupo A da Série C, o Tricolor tem apenas três pontos em dez rodadas. Aproveitamento de 10%.

“A expectativa é que o time reaja porque todas as coisas que foram possíveis fazer fora do campo, nos âmbitos administrativo e financeiro, foram feitas. Temos jogadores com qualidade, o pagamento dos salários está em dia, gratificações foram ofertadas. Tudo no âmbito administrativo e financeiro fizemos”, ponderou.

O Santa Cruz voltará a campo no sábado, às 17 horas, quando enfrentará o Floresta pela 11ª rodada.